Железнодорожный переезд на перегоне Биробиджан-1 - Икура (ЕАО) закроют на время ремонта

В связи проведением ремонтных работ будет временно закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на перегоне Биробиджан-1 - Икура (8355 км) в ЕАО с 8:00 16 августа до 8:00 17 августа (время местное).. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе ДВЖД.

На период проведения работ движение автотранспорта будет осуществляться через переезды, расположенные в поселке Кирга, на 8352 км и 8365 км.

Руководство Дальневосточной железной дороги просит водителей принять во внимание данную информацию при планировании поездок в указанное время и отнестись с пониманием к временному неудобству, связанному с ремонтными работами.