Метеорологи предупредили о новых ливнях, которые могут прийти в Приморский край на предстоящей неделе

"15-18 августа есть вероятность ухудшения погоды в Приморском крае, связанная со смещением активного циклона с Желтого моря на центральную часть Корейского полуострова", - сообщается в четверг на сайте Примгидромета.

По данным специалистов, не исключено, что Приморский край вновь окажется в зоне фронтальных разделов, пройдут дожди различной интенсивности. В южной половине края вероятны сильные дожди, говорится в сообщении. Прогноз погоды будет уточняться.

Как сообщалось, в Приморье из-за сильных ливневых дождей в понедельник введен режим ЧС.

В регионе было подтоплено более 2 тыс. жилых домов, в которых проживает свыше 13,3 тыс. человек, повреждены дороги, паводком отрезан ряд населенных пунктов, где живут более 20 тыс. человек. Сейчас уровень воды в реках снижается. "Интерфакс-Дальний Восток"