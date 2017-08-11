В Хабаровске в предстоящие выходные ожидается тёплая погода

Осадки на территории региона не прогнозируются, так что жители могут смело отправляться на пляж. В краевом центре также ожидается по-настоящему летняя погода.

- В Хабаровском крае погода будет сухой и теплой. Единственное, на востоке региона может быть кратковременный дождь, но его вероятность невелика, - говорит начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева. – Ветер будет дуть восточный, 5-10 метров в секунду. Ночные температуры - в пределах 14-19 градусов тепла, а дневные - 25-30 градусов.

- В Хабаровске в субботу может быть облачно, но осадков, скорее всего, не предвидится. Ветер будет дуть восточного направления, 3-8 метров в секунду. Ночные температуры ожидаются в пределах 16 градусов тепла, а дневные - 25-27 градусов, - сказала Галина Брынцева.

Напомним, эта неделя началась в крае с циклона, последствия которого поручил ликвидировать Вячеслав Шпорт. Возле Кукана вода размыла целый участок автотрассы. В итоге населенный пункт оказался отрезанным от транспортного сообщения, на трассе до сих пор ведутся восстановительные работы. Пока удалось восстановить один из трех размытых участков единственной местной трассы.

Также оказался закрыт участок дороги в районе реки Зоевка из-за подтопления и перелива дороги на 48 км федеральной трассы А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток.

Больше всего неудобства дожди доставили жителям Хабаровска. Поздно вечером 7 августа ливни подтопили электроподстанцию «Эмальзавода». Энергетикам пришлось срочно отключить питание, без света остались 415 жилых домов Железнодорожного района. todaykhv.ru