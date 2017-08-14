Оперативная информация на 14 августа 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 8 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Госинспекторами утверждено 9 мест массового отдыха людей у воды (г. Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж, Солнечный район - озеро Хрустальное, г. Комсомольск-на-Амуре — центральная набережная).

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

В реках края наблюдаются колебания уровней. На реке Кур сформировался паводок категории «Опасных явлений». Ожидается подтопление поймы до 3 метров, сенокосов, дорог, низких мест в близлежащих селах. Ситуация находится на контроле спасателей.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск без осадков штиль от +17ºС до +22ºС от +24ºС до +26ºС Южные районы без осадков юго-восточный 5-10 м/с от +15ºС до +21ºС от +25ºС до +30ºС Центральные районы без осадков юго-восточный 4-13 м/с от +9ºС до +20ºС от +17ºС до +30ºС Северные районы без осадков юго-восточный 4-13 м/с от +13ºС до +18ºС от +16ºС до +30ºС

03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток в зоне тушения действующих пожаров нет.

В п. Кукан Хабаровского района продолжается ликвидация последствий ливневых дождей. В минувшие сутки восстановлено движение по автодороге, которая ранее была размыта дождями в нескольких местах. Проезд разрешен для легковых автомобилей до 3,5 тонн. В поселке Кукан продолжает действовать режим ЧС.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112