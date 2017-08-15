С 1 января иностранцы смогут въезжать по электронной визе в Приморье, Сахалинскую область и на Камчатку

Электронная виза, по которой граждане ряда государств могут приехать на Дальний Восток России, с 1 января 2018 года будет действовать в 11 пунктах пропуска, сообщил статс-секретарь и замглавы Минвостокразвития Павел Волков.

"С 1 января 2018 года по электронной визе можно будет приехать уже в три дальневосточных региона - в Приморье, на Камчатку и в Сахалинскую область. Для этого по новому порядку будут работать 11 пунктов пропуска", - заявил в понедельник П.Волков, которого цитирует пресс-служба министерства.

"Механизм выдачи электронных виз будет вводиться поэтапно, по мере оснащения пунктов пропуска необходимыми программно-техническими комплексами. Сейчас по электронной визе в Приморье можно приехать через морской пункт пропуска во Владивостоке и через международный аэропорт "Кневичи". Со следующего года будут введены дополнительные пункты пропуска. Также по электронной визе можно будет посетить Камчатку и Сахалинскую область", - сказал статс-секретарь министерства.

По его словам, в следующем году планируется открыть железнодорожные пункты пропуска: "Пограничный", "Хасан", "Махалино"; автомобильные пункты пропуска: "Полтавка", "Турий Рог"; морские пункты пропуска: "Зарубино", "Петропавловск-Камчатский", "Корсаков" и "Посьет".

В настоящее время граждане 18 государств могут оформить визу через интернет. "Не нужно посещать консульские учреждения. Иностранец просто заполняет заявление на специализированном сайте МИД России, прикрепляет фотографию и отправляет анкету. Ответ приходит в течение трех дней", - сообщил ранее глава министерства Александр Галушка.

Упрощенным визовым порядком смогут воспользоваться жители Брунея, Индии, Китая, КНДР, Мексики, Сингапура, Японии, Алжира, Бахрейна, Ирана, Катара, Кувейта, Марокко, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Туниса и Турции. Interfax-Russia.ru