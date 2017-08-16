«Амурский бройлер» из-за птичьего гриппа уничтожил миллион кур

В Благовещенске на минувших выходных было уничтожено около миллиона голов птицы, выращиваемой на предприятии «Амурский бройлер». Поголовье пошло «под нож» из-за подозрения на птичий грипп подтипа H9, неопасного для человека. Продукция этого завода в том числе поставляется и в Хабаровский край.

- Никакой опасности для жизни и здоровья хабаровчан нет, мы «держим руку на пульсе» и контролируем ситуацию, поддерживаем связь с нашими коллегами из Амурской области, - говорит заместитель начальника управления ветеринарии правительства Хабаровского края – заместитель главного государственного ветеринарного инспектора Хабаровского края Наталья Пылина.

- В случае, если поступит официальная информация, предпримем меры для изъятия из продажи этого товара.

Как стало известно сегодня, проведённые анализы не подтвердили наличия вируса в пробах, руководство «Амурского бройлера» просто решило перестраховаться.

- Данный подтип гриппа не передается человеку и в Китае, например, мясо зараженных штаммом H9 птиц можно использовать в пищу после обработки, - заявил генеральный директор предприятия Олег Турков. - Птицефабрика решила купировать проблему в корне, нам пришлось уничтожить всю птицу, кроме родительского поголовья. На то, чтобы вырастить для забоя новую партию бройлеров, уйдет больше полутора месяцев. ИА «Хабаровский край сегодня»