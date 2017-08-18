Сильные дожди могут осложнить обстановку в трёх регионах Дальнего Востока

Сибирский региональный центр МЧС России готовит план перемещения федеральной группировки сил и техники из-за неблагоприятного долгосрочного прогноза синоптиков по погоде в трех регионах Дальнего Востока, сообщает пресс-служба центра.

"С 21 по 24 августа специалисты Росгидромета прогнозируют сильные дожди, которые могут оказать влияние на гидрологическую обстановку в Амурской области, Хабаровском крае и снова в Приморье. Синоптики подчеркивают, что прогноз пока долгосрочный, он ежедневно уточняется и корректируется", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заблаговременно идет подготовка специалистов и техники, в том числе авиационной, если дальневосточным регионам потребуется дополнительная помощь.

"Наши подразделения находятся в постоянной готовности к немедленному реагированию при осложнении ситуации. Два авиационно-спасательных центра МЧС России в Красноярске и в Хабаровске также в круглосуточном режиме доставляют людей и необходимые грузы к местам проведения работ", - приводятся в сообщении слова заместителя начальника регионального центра Александра Еремеева.

В распоряжении Сибирского регионального центра МЧС России силы четырех поисково-спасательных отрядов, четырех военизированных спасательных центров и 18 специализированных пожарно-спасательных формирований, дислоцированных на территории Сибири, Урала и Дальнего Востока. Общая численность аэромобильных подразделений более 6,7 тыс. человек.

Руководство Приморского края со своей стороны готовит комплекс противопаводковых мероприятий, поскольку вопрос ликвидации последствий ЧС, по оценке местных властей, стал крайне актуальным для региона за последние пять лет. "Интерфакс-Дальний Восток"