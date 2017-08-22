Как жители ДФО развлекались этим летом — рейтинг

Яндекс.Деньги выяснили, как изменились расходы жителей Дальнего Востока России на развлечения по сравнению с прошлым летом. Для этого аналитики сервиса изучили данные о тратах дальневосточников на походы в театры, кино, музеи и другие места для проведения досуга.

В онлайне люди платили через Яндекс.Кассу, в офлайне — с карт Яндекс.Денег. Оказалось, что этим летом они потратили на развлечения в 10 раз больше, чем за такой же период годом ранее. Cредний чек вырос на 35% — до 790 рублей.

Этим летом жители Дальнего Востока стали гораздо чаще ходить в бары и ночные клубы — по сравнению с прошлым летом число платежей в них увеличилось в 16,4 раза. Не забывают дальневосточники и о культуре — количество покупок билетов в театры выросло в 9 раз. В регионе становятся всё популярнее зоопарки и кинотеатры: в первом случае платежей стало в 6 раз больше, во втором — 4,6 раза. А вот число покупок билетов на концерты уменьшилось в 1,2 раза, в музеи и на выставки — 1,1 раза.

Рейтинг самых популярных развлечений (по числу платежей через Яндекс.Кассу и Яндекс.Деньги)

Кино

Бары

Театры

Спортивные мероприятия

Зоопарки

Концерты

Музеи, выставки

Квесты

Больше всего в среднем за раз жители ДФО тратят на квесты и концерты — 5500 и 2100 рублей соответственно. Далее идут театры — 1085 рублей, бары — 883 рубля, спортивные мероприятия — 800 рублей, зоопарки — 750 рублей, кино — 471 рубль. Самый маленький средний чек — в музеях и на выставках, 270 рублей.

В исследовании учитывались платежи жителей Дальнего Востока через Яндекс.Кассу и с карт Яндекс.Денег — с 1 июня по 10 августа 2017 года и за такой же период годом ранее. К весне этого года пользователи выпустили около 600 тысяч пластиковых и 11 миллионов виртуальных карт Яндекс.Денег. С помощью Яндекс.Кассы платежи принимают свыше 75 тысяч интернет-площадок по всему миру. Всего в Яндекс.Деньгах зарегистрировано около 30 миллионов пользователей. Яндекс.Деньги