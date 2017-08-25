В Сихотэ-Алинском заповеднике осенью откроется "Тропа Арсеньева"

Новая экологическая тропа для туристов будет открыта в Сихотэ-Алинском заповеднике осенью этого года. Она пройдет по части маршрута экспедиции путешественника и писателя Владимира Арсеньева. Об этом рассказала заместитель директора по экологическому просвещению заповедника Ольга Арифулина.

Новый маршрут, в числе прочих, будет представлен в экспозиции Сихотэ-Алинского заповедника на площадке Министерства природных ресурсов РФ на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Осенью 2017 года планируется открыть маршрут "Тропа Арсеньева" для подготовленных путешественников, общей протяженностью 217 км (56 км - пешком, 161 км - на автомобилях). Маршрут дает возможность пройти часть пути экспедиции Владимира Арсеньева 1906 года по территории тогда еще не существовавшего Сихотэ-Алинского заповедника. Этот маршрут - шанс вживую прикоснуться к истории открытия Уссурийского края", - рассказала собеседник агентства.

По ее словам, самый северный заповедник Приморского края может предложить туристам путешествия по четырем экологическим тропам общей протяженностью 116 км. Из них 21 км благоустроены: оборудованы смотровыми площадками, наблюдательными вышками, деревянным настилом, мостиками, лестницами для более комфортного прохождения и уменьшения рекреационной нагрузки на уникальные растительные экосистемы заповедника.

Сихотэ-Алинский заповедник расположен в восточной и центральной водораздельной частях хребта Сихотэ-Алинь в Приморье и занимает территорию более 400 тыс. га. Он включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является одним из мест обитания амурских тигров.

Владимир Арсеньев - русский и советский путешественник, географ, этнограф, писатель - вел исследования территории нынешнего Приморского края в конце XIX - начале XX веков. Известность он получил благодаря своим приключенческим повестям "По Уссурийскому краю" и "Дерсу Узала".

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017. ТАСС