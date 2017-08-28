Владивосток и Хабаровск станут пилотными городами на Дальнем Востоке в программе обновления городского автопарка

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) разработало универсальную модель городского развития транспортного обслуживания с применением схем государственно-частного партнерства, пилотными городами для апробирования модели могут стать Владивосток и Хабаровск, сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

По результатам опроса ВЦИОМ качество транспортного обслуживания населения на Дальнем Востоке наряду со здравоохранением и образованием является наиболее острой темой.

"В этой связи было дано поручение АПИ подготовить целевую модель развития городского автотранспортного обслуживания на Дальнем Востоке с применением современных схем государственно-частного партнерства. Сейчас разработана универсальная модель, которая применима для крупных городов Дальнего Востока. Прежде всего, это главные города регионов, где трафик перевозок пассажиров автобусным транспортом достаточно большой. Для внедрения были выбраны Хабаровск и Владивосток", - сообщил замглавы министерства Сергей Качаев, слова которого приведены в сообщении.

Сегодня самый устаревший автобусный парк находится в Хабаровском крае и Еврейской автономной области, средний возраст автобусов составляет 15 лет.

"Мы решили начать с Хабаровска, отработать механизмы и подходы к реализации подобных проектов, а дальше их уже тиражировать. Транспортные вопросы актуальны для Владивостока. На этом городе мы также планируем отработать модель привлечения инвесторов на рынок транспортных услуг, взаимодействие муниципалитета и грузоперевозчика, уточнить модель привлечения финансирования в подобные проекты со стороны банков и других финансовых институтов. Это основная задача", - сказал Сергей Качаев.

Первые конкурсы по отбору инвесторов могут пройти в феврале 2018 года.

"До февраля по графику необходимо будет найти инвесторов, которые готовы участвовать в рамках этой модели, понять, откуда привлечь финансирование, определить требования к автобусам и перевозчикам, организовать и провести конкурсные процедуры. На все это понадобится около 5-6 месяцев ", - пояснил замминистра.

В сообщении отмечается, что разработанная АПИ модель рассчитана на то, что инвестор на свои или привлеченные деньги сам покупает автобусы и за счет трафика возвращает свои инвестиции.

"В небольших муниципалитетах, где трафик пассажиров невысок, срок окупаемости подобных проектов более длинный. Там будет работать существующая модель, когда муниципалитет или регион будет централизовано закупать технику и поставлять ее муниципальным структурам, которые оказывают услуги по перевозке населению. Но там, где на основе государственно-частного партнерства можно будет привлечь частных инвесторов, мы будем это делать. Где это будет экономические неэффективно, то будет действовать система субсидирования автоперевозок", - сказал С.Качаев. "Интерфакс-Дальний Восток"