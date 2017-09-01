Оперативная обстановка на 1 сентября 2017 года от МЧС России по Хабаровскому краю

За прошедшие сутки в населенных пунктах на территории края ликвидировано 3 пожара, из них в жилом секторе – 1, на прочих объектах – 2. Для ликвидации загораний и пожаров привлекалось 42 человека и 12 единиц техники. Всего на дежурстве находилось 607 человек и 200 единиц техники. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Основными причинами бытовых пожаров являются неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении, нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов, нарушение правил эксплуатации печного отопления, ветхая электропроводка.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю обращается с убедительной просьбой ко всем жителям - во избежание трагических последствий быть особенно внимательными к требованиям пожарной безопасности. Своевременно сообщайте о пожаре, любых его признаках в пожарную охрану по телефону – 01,101 или 112. Сделать это необходимо независимо от размеров и места пожара или загорания, даже при обнаружении хотя бы малейших признаков горения.

Метеорологическая обстановка

На предстоящие сутки сохраняются неблагоприятные и опасные явления не прогнозируются.

Сведения по термическим аномалиям

По данным космического мониторинга на территории Хабаровского края термических аномалий не зарегистрировано. С начала пожароопасного периода возбуждено 471 административное дело в отношении граждан, проводящих сжигание сухой растительности.

С учетом сложившейся метеорологической обстановки, не исключается вероятность возникновения новых термических аномалий и новых очагов природных пожаров, которые могут создавать угрозу населенным пунктам на всей территории края, за исключением северных районов края. По данным Рослесхоза и Росгидромета, на 01.09.2017 3 - 5 классы пожарной опасности не прогнозируются.

За нарушение требований пожарной безопасности законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа, а также уголовная ответственность. Если подобные нарушения совершены в период особого противопожарного режима, то размер штрафов увеличивается вдвое.

Главное управления МЧС России по Хабаровскому краю обращается к жителям края о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности, не жечь костры, не поджигать сухую траву. Быть крайне осторожными при обращении с открытым огнём в местах отдыха, рыбалки, охоты за пределами населенных пунктов и на приусадебных участках!

Гидрологическая обстановка

По данным Дальневосточного УГМС, обстановка на реках согласно прогнозу. Интенсивные подъемы уровней воды на 180-230 см/сутки наблюдаются на реках Нимелен и Уда, на 20-48 см/сутки на р. Амгунь. Затоплены поймы р. Бурея у метеостанции Усть-Умальта на 1,4 м, р. Кур у с.Новокуровка, р. Тунгуска у с.Архангеловка, р. Урми у с.Кукан, р. Амур у с.Богородское, Уда у с.Удское на 0,02-1,1 м. В Хабаровском районе на р. Урми у с. Кукан проходит гребень паводка с уровнем воды 762 см (Неблагоприятные/опасные явления - 850/950). На р. Кур у с. Новокуровка продолжается подъем до 21 см за сутки. 1-3 сентября ожидаются уровни воды 500-550 см (Неблагоприятные явления - 650 см). На Амуре у г. Хабаровска в течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 10-15 см.

В Тугуро-Чумиканском районе в бассейне р. Уда 28-30 августа выпало 100-150 мм осадков (120% месячной нормы). На р. Уда у с. Удское наблюдается подъем воды на 183 см/сутки. Пойма реки в районе поста затоплена на глубину 0,7 м. В ближайшие дни (2-4 сентября) ожидаются уровни воды 760-780 см (Неблягоприятные явления - 750, опасные явления - 800 см), затопление поймы на глубину 1,5-2,0 м, затопление сенокосов, дорог, огородов в с. Удское.

Напоминаем телефон единой службы спасения "101" или "112"

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - (4212) 41-62-62.