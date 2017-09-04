Хабаровчане смогут вызвать спасателей одним нажатием кнопки «SOS»

МЧС запустило приложение для смартфонов «Мобильный спасатель». Оно позволяет нажатием одной кнопки сообщить о чрезвычайной ситуации.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, приложение разработано для помощи гражданам, попавшим в чрезвычайную ситуацию или ставшим свидетелями происшествия. Оно позволяет одним касанием вызвать оперативные службы и оповестить о беде родственников, а также содержит справочники по оказанию помощи в различных ЧС.

На главной странице приложения расположена красная кнопка «Послать сигнал SOS». При её нажатии приложение определит место нахождения пользователя, оператора сотовой связи и вызовет номер службы спасения. Для оправки сигнала SOS кнопку необходимо нажать и удерживать в течение восьми секунд, - это сделано в целях уменьшения количества ложных вызовов. Если пользователь заранее внесет в приложение номера телефонов близких людей, при нажатии кнопки «SOS» им автоматически будет отправлено SMS-сообщение.

Кроме того, программа содержит справочники оказания первой помощи и правила поведения в различных чрезвычайных ситуациях. Также справочники помогут найти ближайшие пожарно-спасательную часть, поисково-спасательный отряд, отдел полиции и медицинское учреждение с учетом местонахождения человека.