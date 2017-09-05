В минувшие сутки на Дальнем Востоке действовали семь лесных пожаров

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло два новых лесных пожара. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 7 очагов: 4 в Республике Саха (Якутия), 2 в Магаданской области, 1 в Хабаровском крае. Практически все действовали в труднодоступной и отдалённой местности. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Площадь пожаров в округе за прошедшие сутки увеличилась на 69 га.

На тушении огня работали 21 человек, 4 единицы наземной техники, 1 воздушное судно. Ликвидирован 1 крупный пожар в Якутии.

На ближайшие дни, по данным Гидрометцентра России, на юге Приморского края, в Магаданской области и Чукотском автономном округе прогнозируется высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность. В связи с чем, органам исполнительной власти данных регионов, уполномоченным в области лесных отношений, Департаментом лесного хозяйства по ДФО поручено обеспечить проведение всего комплекса необходимых мероприятий, направленных на недопущение ухудшения лесопожарной обстановки и оперативного реагирования на возникшие лесные пожары.

С начала пожароопасного периода текущего года на территории округа зарегистрировано 1886 лесных пожаров на площади более 2,1 млн. га. Основная часть площади приходится на Республику Саха (Якутия) – более 1,6 млн. га.

Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.