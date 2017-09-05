Машины с излишней тонировкой снимают с регистрационного учёта в Хабаровском крае

Речь идет о тонировке на стеклах автомобиля, которая, по мнению законодателей, мешает обзору водителя. Игнорирующие это требование граждане рискуют не только получить штраф, но и потерять право пользоваться своей машиной.

Как сообщили в региональном ГИБДД, на дорогах края проводятся рейды по выявлению машин с излишней тонировкой.

- В Комсомольске-на-Амуре в 2017 году привлечены к ответственности 566 нарушителей. В августе в городе этот показатель составил 93 водителя. Аналогичные проверки прошли на дорогах Вяземского района. Там выявили 44 нарушителя, - отметили в ГИБДД Хабаровского края.

А вот водители Хабаровска становятся более законопослушными. Машин с тонировкой в городе стало меньше: в прошлом месяце сотрудники привлекли к ответственности 12 человек.

- В основном, водители предпочитают убрать тонировку на месте, - говорит старший инспектор ГИБДД Хабаровска Александр Баранов. - В противном случае автолюбителю выдается постановление, согласно которому в течение 10 дней он должен устранить нарушение и приехать в ГИБДД для повторного осмотра авто. Если он этого не сделал, начинается проверка, итогом которой может стать снятие машины с регистрационного учета. Это значит, что водитель не имеет права пользоваться своим транспортом. Иначе машина отправится на арест площадку. С марта без регистрации остались 6 автолюбителей., чтобы ее вернуть, придется собрать много документов.

Кстати, за тонировку можно заплатить и штраф в размере 500 рублей, а несговорчивые автолюбители рискуют попасть под арест сроком до 15 суток по решению суда. todaykhv.ru