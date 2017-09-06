Во Владивостоке открылся третий Восточный экономический форум

Сегодня во Владивостоке на начал работу третий Восточный экономический форум. На торжественной церемонии открытия собрались инвесторы, представители власти, зарубежные гости, главы дальневосточных регионов, в том числе Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

С приветственным словом к гостям ВЭФ обратился Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Он рассказал о некоторых результатах работы по развитию Дальнего Востока за прошедший год. Было отмечено, что сейчас с помощью инструментов новой экономической политики – территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток, целевой государственной инфраструктурной поддержки – на Дальнем Востоке заработало 51 новое предприятие, а до конца года их станет 86.

Юрий Трутнев также отметил, что немаловажным фактором развития региона является социальная инфраструктура.

«Для развития Дальнего Востока недостаточно снизить налоги, тарифы на электроэнергию, ускорить административные процедуры. Крайне важно сделать так, чтобы людям хорошо было здесь жить. Новые инвестиционные проекты должны быть обеспечены школами, детскими садами и спортивными комплексами», - отметил вице-премьер.

К участникам форума с приветственными словами также обратились заместитель Премьер-министра, Министр стратегии и финансов Республики Корея Ким Дон Юн, секретарь Центрального комитета, заведующий отделом ЦК Коммунистической партии Вьетнама по экономическим вопросам Нгуен Ван Бинь, Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж.

Отметим, форум во Владивостоке будет проходить 6-7 сентября. Традиционно центральным мероприятием ВЭФ станет пленарное заседание «Дальний Восток: создавая новую реальность» с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина.

В основе деловой программы четыре основных тематических блока. Первый – «Экономическая политика на востоке России. Что делаем дальше?» – будет посвящен перспективам новых механизмов развития Дальнего Востока, таких как территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, поддержка крупных инвестиционных проектов, а также реализации программы «Дальневосточный гектар».

Вторая тема – «Как делать бизнес на Дальнем Востоке» – предполагает обсуждение инвестиционного потенциала региона в таких сферах, как нефте- и газохимия, добыча полезных ископаемых, туризм, сельское хозяйство, рыбопереработка, транспорт и логистика.

Интеграция России в экономику стран Азиатско-Тихоокеанского региона и реализация совместных проектов в области энергетики, транспорта, добычи полезных ископаемых, финансов и новых технологий – ключевые темы третьего блока – «Мы соседи: зарабатываем сотрудничая».

Четвертый тематический блок – «Дальний Восток – новое качество жизни, отвечая на вызовы». В рамках данной темы будут освещены вопросы демографической политики в регионе, комплексного развития территорий и городов, создания новых рабочих мест.