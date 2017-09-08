На Дальнем Востоке будет создана роботизированная авиатранспортная система

Во Владивостоке в рамках III Восточного экономического форума состоялось подписание меморандума о разработке концепции создания в Дальневосточном федеральном округе роботизированной авиационной транспортной системы.

Документ подписали представители Объединенной авиастроительной корпорации, Минвостокразвития России, Дальневосточного федерального университета и Дальневосточного отделения Российской академии наук.

«Дальневосточный регион испытывает растущую потребность в развитии комплексной системы авиационных грузоперевозок. Наша общая задача на ближайшие годы создать и внедрить современные роботизированные авиационные транспортные системы. Стартовыми площадками для реализации проекта могут стать территории опережающего развития, научно-образовательные и технологические кластеры, – отметил вице-президент по инновациям ПАО «ОАК» Сергей Коротков.

Меморандум позволит определить ключевые направления для дальнейшей совместной работы по созданию роботизированной авиационной транспортной системы на территории ДФО. В частности, в нем будут зафиксированы достигнутые договоренности в области локализации производства, кадрового обеспечения, научного сопровождения и внедрения новых технологических процессов в логистическую систему региона.

В основу подписанного документа легли утвержденные ранее направления инновационного развития внутреннего рынка продуктов и услуг, а также переход к цифровым производственным технологиям, которые способны обеспечить создание интеллектуальных роботизированных транспортных систем на территории Российской Федерации.

Отметим, развитие грузоперевозок при помощи беспилотной авиации на территории Дальнего Востока станет экспериментальным проектом, который будет основой для создания современной логистической инфраструктуры региона. В настоящее время разработкой и внедрением подобных проектов занимаются специалисты из Великобритании и Сингапура.