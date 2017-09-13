Центр сохранения дальневосточных леопардов построен в национальном парке Приморья

Новая усадьба национального парка "Земля леопарда" откроется 20 сентября в Приморье, сообщила пресс-служба этой особо охраняемой природной территории.

Комплекс зданий, в которых разместятся штаб оперативного реагирования, музей, служебный и гостиничный жилой корпус, зал переговоров, помещения для лекций и семинаров, расположен на участке площадью 5 га.

При строительстве использовались экологически чистые материалы, усадьбу окружает парк, зеленая зона которого оформлена в виде отпечатка лапы леопарда.

По словам директора нацпарка Татьяны Барановской, символично, что новая усадьба открывается в Год экологии.

"Нам удалось создать место, в котором размыты границы между природой и человеком. Центральная усадьба - это лицо "Земли леопарда", здесь мы можем представить территорию и все биоразнообразие, все возможности для науки и обучения", - сказала Т.Барановская, слова которой приводятся в сообщении.

Дальневосточный леопард - самая редкая из крупных кошек на планете. Численность популяции в России в начале 2000-х годов составляла всего около 30 особей. На сегодняшний день она насчитывает 70 особей. В России эти животные обитают только в Приморском крае, при этом около 90% этих хищников живут на территории национального парка "Земля леопарда". "Интерфакс-Дальний Восток"