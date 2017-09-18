Паромная переправа, связывающая Сахалин с материком, закрылась на два дня из-за циклона

Паромная переправа Холмск - Ванино, связывающая Сахалин с материковой частью РФ, закрылась минувшей ночью в связи с подходом к Сахалину мощного тропического циклона, сообщили в понедельник в Сахалинском морском пароходстве (СахМП).

"Грузопассажирский паром "Сахалин-8" вечером в воскресенье загрузился и ночью ушел в Ванино, после чего переправа закрылась. Паромы "Сахалин-9" и "Сахалин-10" уже находятся в Ванино. Все три парома будут пережидать там непогоду ориентировочно до 20 сентября", - сказал собеседник агентства.

По его словам, открыть паромную переправу планируется утром в среду.

Как сообщалось, в Сахалинской области объявлено штормовое предупреждение в связи с подходом мощного циклона, который уже во второй половине дня понедельника принесет на юг Сахалина и Южные Курилы ливни и ветер до ураганных значений. В южной части Татарского пролива и Охотского моря ожидается сильный шторм с высотой волн до 7-9 метров, опасное волнение продлится до середины дня вторника. Не исключены подтопления береговых объектов на юго-восточном и юго-западном побережье Сахалина. "Интерфакс-Дальний Восток"