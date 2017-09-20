Оперативная обстановка на 20 сентября 2017 года от МЧС России по Хабаровскому краю

За прошедшие сутки в населенных пунктах на территории края ликвидировано 8 пожаров, из них в жилом секторе – 6, на прочих объектах – 2. Для ликвидации загораний и пожаров привлекалось 112 человек и 32 единицы техники. Всего на дежурстве находилось 607 человек и 200 единиц техники. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Основными причинами бытовых пожаров являются неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении, нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов, нарушение правил эксплуатации печного отопления, ветхая электропроводка.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю обращается с убедительной просьбой ко всем жителям - во избежание трагических последствий быть особенно внимательными к требованиям пожарной безопасности. Своевременно сообщайте о пожаре, любых его признаках в пожарную охрану по телефону – 01,101 или 112. Сделать это необходимо независимо от размеров и места пожара или загорания, даже при обнаружении хотя бы малейших признаков горения.

Метеорологическая обстановка

20-21 сентября прогнозируется комплекс неблагоприятных метеорологических явлений в Охотском районе Хабаровского края, где ожидаются местами сильные дожди, ветер 10-15 м/с.

Сведения по термическим аномалиям

По данным космического мониторинга на территории Хабаровского края термических аномалий не зарегистрировано. С начала пожароопасного периода возбуждено 471 административное дело в отношении граждан, проводящих сжигание сухой растительности.

С учетом сложившейся метеорологической обстановки, не исключается вероятность возникновения новых термических аномалий и новых очагов природных пожаров, которые могут создавать угрозу населенным пунктам на всей территории края, за исключением северных районов края. По данным Рослесхоза и Росгидромета, на 20.09.2017 года 3-5 классы пожарной опасности не прогнозируются.

В целях предотвращения возникновения природных пожаров по вине человека с 29 апреля 2017 г. на всей территории Хабаровского края, за исключением территорий Аяно-Майского, Охотского, Тугуро-Чумиканского муниципальных районов установлен особый противопожарный режим. Таким образом, устанавлены дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе запрет на посещение гражданами лесов, принятие дополнительных мер по патрулированию лесных массивов и прилегающей местности, выставление дополнительных постов, создание защитных барьеров для населенных пунктов (противопожарных минерализованных полос, пожарных разрывов и т.п.). Также режим предусматривает дополнительные возможности по привлечению сил и средств организаций, населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов.

За нарушение требований пожарной безопасности законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа, а также уголовная ответственность. Если подобные нарушения совершены в период особого противопожарного режима, то размер штрафов увеличивается вдвое.

Гидрологическая обстановка

По данным Дальневосточного УГМС, обстановка на реках согласно прогнозу. За прошедшие сутки погода в Приамурье формировалась под влиянием тайфуна Талим, было тепло (на 1-2˚С выше нормы), на большей части отмечались дожди, на востоке местами сильные. В бассейнах рек Уссури (рр.Хор, Кия и др.), Тумнин, Уда выпало 15-25 мм осадков, на побережье 25-42 мм, на остальной территории менее 10 мм. По состоянию на 19 сентября гребень амурского паводка смещается в Комсомольском районе ниже г. Комсомольска-на-Амуре. На реках сохраняются небольшие колебания уровней воды. Остаются под-топлены поймы рек Кур, Тунгуска на глубину 0,3 м. На Амуре у г. Хабаровска температура воды 16,0˚С, в течение двух суток ожидается спад уровня воды на 10-15 см.

Напоминаем телефон единой службы спасения "101" или "112"

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - (4212) 41-62-62.