Дальневосточный форум объединит свыше 700 предпринимателей в Хабаровске

В Хабаровске с 11 по 13 октября будет проходить второй Дальневосточный форум «Новые возможности развития предпринимательства на Дальнем Востоке». В нём примут участие более 700 представителей делового сообщества, кредитных организаций, власти и инфраструктур развития предпринимательской сферы.

«Среди участников будут не только представители Дальнего Востока, но и западных регионов страны. Также в этом году предполагается, что программа будет насыщеннее первого форума. В рамках делового мероприятия пройдут презентации, ключевые сессии, 10 круглых столов, 15 мастер-классов, деловые игры, в том числе заключение соглашений. У участников появится возможность обсудить проблемы предпринимательства на Дальнем Востоке и в целом по стране, задать вопросы широкому кругу представителей власти, экспертам и бизнес-сообществу», – отметил первый заместитель министра экономического развития Хабаровского края Дмитрий Пугачёв.

Организаторы заверили, что все заявленные спикеры подтвердили своё участие. К примеру, ключевую сессию «Цифровая экономика: настоящее и будущее. Угрозы для бизнеса. Защита информации» проведёт президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.

Кроме того, отдельно будет затронута тема дальневосточного гектара. На площадке представят проекты, которые уже создали предприниматели на своих ДВ-гектарах.

Полную программу мероприятий можно посмотреть на официальном сайте форума. todaykhv.ru