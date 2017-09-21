В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 22 сентября 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
22 сентября
Торжественная церемония награждения победителей смотра-конкурса «Марш трудовых отрядов». Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. 16.00. Информация по тел. 40-89-91. Соколова Наталья Станиславовна.
Кировский район. Туристический слет «День здоровья». Стадион им. В.И. Ленина. 15.30. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.
Центральный район. Объезд контейнерных площадок жилмассива на предмет санитарного состояния. Жилмассив «Рабочий городок». Информация по тел. 32-93-63. Комова Ольга Викторовна.
Железнодорожный район. Спортивное мероприятие «Дыхание жизни» для людей старшего возраста. Территория дома культуры железнодорожников, ул. Клубная, 1. 18.00. Информация по тел. 47-02-83. Пьянкова Ирина Геннадьевна.
Железнодорожный район. Концертная программа «Нами можно гордиться!» для жителей микрорайона. Жилмассив, ДОС, 51. 16.00. Информация по тел. 8 929 410 59 32. Громова Наталья Андреевна.