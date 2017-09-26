За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС краевого уровня на контроле нет. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Землетрясений не зарегистрировано. Пожары в населенных пунктах. За прошедшие сутки в населенных пунктах зарегистрировано пожаров – 8 (АППГ – 8), в жилом секторе – 7 (АППГ – 8), на производственных объектах – нет (АППГ – нет), на прочих объектах – 1 (АППГ- нет). Погибших – нет (АППГ – нет), травмированных – нет (АППГ – нет), спасенных – нет (АППГ – нет), эвакуированных – нет (АППГ – нет). Природные пожары. На территории Хабаровского края действующих природных пожаров нет.
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.
Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.
Гидрометеорологическая обстановка на территории края. 27-28 сентября 2017 года прогнозируется комплекс неблагоприятных метеорологических условий в части северных районах края (Тугуро-Чумиканский, Аяно-Майский, Охотский), где ожидаются осадки, местами сильные, усиление ветра по долинам рек до 12-17 м/с, на побережье Охотского моря до 18-23 м/с.
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Административные районы
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Осадки
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Ветер
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Температура
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ночью
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днем
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днем небольшой дождь
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южный 4-12 м/с
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от +9ºС до +11ºС
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от +16ºС до +18ºС
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Южные районы
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местами небольшие дожди
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ветер юго-западный, южный 9-14 м/с
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от от +3ºС до +8ºС
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от +17ºС до +22ºС
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Центральные районы
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местами небольшие дожди, (в Комсомольском, Солнечном, Верхнебуреинском районах местами небольшие дожди, дожди)
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юго-восточный 5-11 м/с, местами порывы до 16 м/с
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от -2ºС до +8ºС
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от +11ºС до +20ºС
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Северные районы
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местами небольшие дожди, (в Охотском районе без осадков)
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восточный, северо-восточный 4-15 м/с
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от -2ºС до +8ºС
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от +7ºС до +18ºС
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