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За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС краевого уровня на контроле нет. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Землетрясений не зарегистрировано. Пожары в населенных пунктах. За прошедшие сутки в населенных пунктах зарегистрировано пожаров – 8 (АППГ – 8), в жилом секторе – 7 (АППГ – 8), на производственных объектах – нет (АППГ – нет), на прочих объектах – 1 (АППГ- нет). Погибших – нет (АППГ – нет), травмированных – нет (АППГ – нет), спасенных – нет (АППГ – нет), эвакуированных – нет (АППГ – нет). Природные пожары. На территории Хабаровского края действующих природных пожаров нет.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

Гидрометеорологическая обстановка на территории края. 27-28 сентября 2017 года прогнозируется комплекс неблагоприятных метеорологических условий в части северных районах края (Тугуро-Чумиканский, Аяно-Майский, Охотский), где ожидаются осадки, местами сильные, усиление ветра по долинам рек до 12-17 м/с, на побережье Охотского моря до 18-23 м/с.

 

Административные районы

Осадки

Ветер

 Температура

ночью

днем

Хабаровск

днем небольшой дождь

южный 4-12 м/с

от +9ºС до +11ºС

от +16ºС до +18ºС

Южные районы

местами небольшие дожди

ветер юго-западный, южный 9-14 м/с

от от +3ºС до +8ºС

от +17ºС до +22ºС

Центральные районы

 

местами небольшие дожди, (в Комсомольском, Солнечном, Верхнебуреинском районах местами небольшие дожди, дожди)

 

 

юго-восточный 5-11 м/с, местами порывы до 16 м/с

 

от -2ºС до +8ºС

от +11ºС до +20ºС

Северные районы

местами небольшие дожди, (в Охотском районе без осадков)

 

восточный, северо-восточный 4-15 м/с

 

от -2ºС до +8ºС

от +7ºС до +18ºС

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

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