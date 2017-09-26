Оперативная информация на 26 сентября 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС краевого уровня на контроле нет. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Землетрясений не зарегистрировано. Пожары в населенных пунктах. За прошедшие сутки в населенных пунктах зарегистрировано пожаров – 8 (АППГ – 8), в жилом секторе – 7 (АППГ – 8), на производственных объектах – нет (АППГ – нет), на прочих объектах – 1 (АППГ- нет). Погибших – нет (АППГ – нет), травмированных – нет (АППГ – нет), спасенных – нет (АППГ – нет), эвакуированных – нет (АППГ – нет). Природные пожары. На территории Хабаровского края действующих природных пожаров нет.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

Гидрометеорологическая обстановка на территории края. 27-28 сентября 2017 года прогнозируется комплекс неблагоприятных метеорологических условий в части северных районах края (Тугуро-Чумиканский, Аяно-Майский, Охотский), где ожидаются осадки, местами сильные, усиление ветра по долинам рек до 12-17 м/с, на побережье Охотского моря до 18-23 м/с.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск днем небольшой дождь южный 4-12 м/с от +9ºС до +11ºС от +16ºС до +18ºС Южные районы местами небольшие дожди ветер юго-западный, южный 9-14 м/с от от +3ºС до +8ºС от +17ºС до +22ºС Центральные районы местами небольшие дожди, (в Комсомольском, Солнечном, Верхнебуреинском районах местами небольшие дожди, дожди) юго-восточный 5-11 м/с, местами порывы до 16 м/с от -2ºС до +8ºС от +11ºС до +20ºС Северные районы местами небольшие дожди, (в Охотском районе без осадков) восточный, северо-восточный 4-15 м/с от -2ºС до +8ºС от +7ºС до +18ºС

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