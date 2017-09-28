30 сентября в осенней уборке города примут участие около 25 тысяч хабаровчан

Такие планы были озвучены на заседании городского штаба по подготовке к субботнику, который провел мэр города Александр Соколов. Он призвал всех жителей поддержать инициативу властей. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

«Все сотрудники структур администрации города выходят на субботник, работают на конечных остановках автобусных маршрутов, убирают в центре города и на отдаленных территориях. Мы так рассредоточим силы. Но без широкого вовлечения в эту работу горожан, молодежи, ветеранов, трудовых коллективов, всех общественных объединений ничего не получится», - заявил мэр Александр Соколов.

Он поручил провести работу в трудовых коллективах, привлечь к сотрудничеству общественные организации, воинские части, федеральные структуры. Градоначальник напомнил, что близится день рождения Хабаровского края, который город должен встретить достойно. Осенний субботник – часть месячника по благоустройству, который сейчас проводится в Хабаровске. В нем уже приняли участие около 10 тысяч человек. Выполнены работы по вывозу 24 неорганизованных свалок, очищено 882 тысячи квадратных метров газонов, 40 бесхозных территорий, свыше 1700 дворовых территорий.

Городские озеленители планируют высадить осенью более двух тысяч деревьев, половина из этого количества саженцев уже радует горожан на улицах, в парках и скверах. 30 сентября будет посажено около 100 деревьев. Для того чтобы привлечь горожан к генеральной уборке, размещены баннеры и объявления о предстоящем субботнике. Приобретено 40 тысяч мешков для сбора мусора. 30 сентября для обеспечения работ будет задействовано около 380 тысяч единиц техники.