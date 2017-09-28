План основных мероприятий города Хабаровска на 29 сентября

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 29 сентября 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

29 сентября

Городское мероприятие, посвященное Международному дню пожилых людей. Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. 16.00. Информация по тел. 41-95-66. Лебедева Дарина Валерьевна.

Торжественная церемония подведения итогов городского смотра-конкурса на лучшую организацию летней оздоровительной кампании 2017 года. Городской дворец культуры, ул. Ленина, 85. 16.00. Информация по тел. 40-89-91. Соколова Наталья Станиславовна.

Индустриальный район. Мероприятие на жилмассиве с участием волонтеров. Центр «Взлет», ул. Радищева,8д. 12.00. Информация по тел. 40-90-35. Козырева Елена Владимировна.

Кировский район. Церемония награждения за лучшую организацию летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 16.00. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.

Индустриальный район. Праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека. Дом культуры для молодежи и населения, ул. Световая, 9. 16.00. Информация по тел. 40-90-31. Медведева Юлия Валерьевна.

Кировский район. Информационная встреча с жителями частного сектора по вопросам благоустройства и санитарного содержания прилегающих территорий к домовладениям. Жилмассив, ул. Вавилова, 2. 17.00. Информация по тел. 41-95-31. Кавигонд Александр Викторович.

Краснофлотский район. Праздничная программа для жителей района «Мы – краснофлотцы». Парк «Северный». 17.00. Информация по тел.79-07-48. Инкин Николай Петрович.