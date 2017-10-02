Более 9 тыс. человек осенью призовут в армию на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири

Военкоматы Восточного военного округа (ВВО) в ходе стартовавшей 1 октября осенней призывной кампании планируют направить в войска более 9 тыс. человек, проживающих на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири.

"Более тысячи новобранцев - из Хабаровского края и Республики Бурятия, порядка 1,5 тыс. - из Республики Саха (Якутия), из Забайкальского края - более 1,7 тысяч, будут отправлены в войска, наибольшее количество граждан будет призвано в Приморском крае - более 1,9 тыс.", - сообщила в понедельник пресс-служба ВВО.

Первые отправки призывников начнутся в третьей декаде октября, а массовые стартуют с 15 ноября текущего года.

Отмечается, что 99 % призывников будут проходить военную службу в соединениях и воинских частях ВВО. Interfax-Russia.ru