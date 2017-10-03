Дельфийские игры России состоятся на Дальнем Востоке

Семнадцатые молодежные Дельфийские игры России состоятся в Приморском крае. Соревнования по 29 номинациям пройдут с 20 по 25 апреля 2018 года.

Среди общероссийских конкурсов, полный список которых опубликован на сайте, современный и народный театр; классический танец; цирковое, кулинарное и парикмахерское искусство; дизайн одежды; тележурналистика; фотография. В рамках Игр также запланированы масштабные церемонии открытия и закрытия, гала-концерт Дельфийских лауреатов, Международная конференция, культурно-просветительские мероприятия.

Участие в соревнованиях примут делегации, сформированные по результатам Малых Дельфийских игр или отборочных региональных туров.

По предварительным данным планируется, что в Играх примут участие более 2000 молодых людей в возрасте от 10 до 25 лет из всех федеральных округов и субъектов Российской Федерации.

Подать заявки на участие в Дельфийских играх субъекты РФ смогут с 10 февраля. todaykhv.ru