Новости

За прошедшие сутки чрезвычайных ситуаций не произошло. На контроле чрезвычайных ситуаций нет. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Пожары в населенных пунктах. За прошедшие сутки в населенных пунктах зарегистрировано пожаров – 6 (АППГ – 6), в жилом секторе – 5 (АППГ – 5), на производственных объектах – нет (АППГ – нет), на прочих объектах – 1 (АППГ- 1). Погибших – 1 (АППГ – 1), травмированных – 2 (АППГ – 2), спасенных – нет (АППГ – 5), эвакуированных – нет (АППГ – нет).

На территории Хабаровского края действующих природных пожаров нет.

Гидрометеорологическая обстановка на территории края.

Административные районы

Осадки

Ветер

Температура

ночью

днем

Хабаровск

без осадков

юго-западный,

южный 6-11 м/с

от -1ºС до +1ºС

от +10ºС до +12ºС

Южные районы

местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега

южный,

юго-западный 9-14 м/с

от -3ºС до +2ºС

от +9ºС до +14ºС

Центральные районы

преимущественно без осадков (Верхнебуреинский, Советско-Гаванский, Ванинский р-ны - местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега)

юго-западный,

западный 7-12 м/с

от -7ºС до +5ºС

от +2ºС до +12ºС

Северные районы

местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега

(Охотский, им.П.Осипенко МР – преимущественно без осадков)

западный,

северо-западный 6-13 м/с

от -7ºС до +2ºС

от +1ºС до +10ºС

Гидрологическая обстановка.

На реках края существенных изменений в водном режиме нет.

На Амуре у г. Хабаровска температура воды 7,8˚С, в течение двух суток существенного изменения уровня воды не ожидается.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Отопительный сезон начат:

- полностью в ГО Комсомольск-на-Амуре и 11 МР: Верхнебуреинском, Нанайском, Вяземском, Николаевском, Комсомольском, Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском, Хабаровском, Ульчском, Охотском, им.П.Осипенко районах.

- частично в ГО Хабаровск и 5 МР: Амурском, Ванинском, им. Лазо, Солнечном районах, Хабаровском.

Похожие новости