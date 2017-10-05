За прошедшие сутки чрезвычайных ситуаций не произошло. На контроле чрезвычайных ситуаций нет. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Пожары в населенных пунктах. За прошедшие сутки в населенных пунктах зарегистрировано пожаров – 6 (АППГ – 6), в жилом секторе – 5 (АППГ – 5), на производственных объектах – нет (АППГ – нет), на прочих объектах – 1 (АППГ- 1). Погибших – 1 (АППГ – 1), травмированных – 2 (АППГ – 2), спасенных – нет (АППГ – 5), эвакуированных – нет (АППГ – нет).
На территории Хабаровского края действующих природных пожаров нет.
Гидрометеорологическая обстановка на территории края.
|
Административные районы
|
Осадки
|
Ветер
|
Температура
|
ночью
|
днем
|
без осадков
|
юго-западный,
южный 6-11 м/с
|
от -1ºС до +1ºС
|
от +10ºС до +12ºС
|
Южные районы
|
местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега
|
южный,
юго-западный 9-14 м/с
|
от -3ºС до +2ºС
|
от +9ºС до +14ºС
|
Центральные районы
|
преимущественно без осадков (Верхнебуреинский, Советско-Гаванский, Ванинский р-ны - местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега)
|
юго-западный,
западный 7-12 м/с
|
от -7ºС до +5ºС
|
от +2ºС до +12ºС
|
Северные районы
|
местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега
(Охотский, им.П.Осипенко МР – преимущественно без осадков)
|
западный,
северо-западный 6-13 м/с
|
от -7ºС до +2ºС
|
от +1ºС до +10ºС
Гидрологическая обстановка.
На реках края существенных изменений в водном режиме нет.
На Амуре у г. Хабаровска температура воды 7,8˚С, в течение двух суток существенного изменения уровня воды не ожидается.
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Отопительный сезон начат:
- полностью в ГО Комсомольск-на-Амуре и 11 МР: Верхнебуреинском, Нанайском, Вяземском, Николаевском, Комсомольском, Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском, Хабаровском, Ульчском, Охотском, им.П.Осипенко районах.
- частично в ГО Хабаровск и 5 МР: Амурском, Ванинском, им. Лазо, Солнечном районах, Хабаровском.