Оперативная информация на 5 октября 2017 года от администрации Хабаровского края

За прошедшие сутки чрезвычайных ситуаций не произошло. На контроле чрезвычайных ситуаций нет. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Пожары в населенных пунктах. За прошедшие сутки в населенных пунктах зарегистрировано пожаров – 6 (АППГ – 6), в жилом секторе – 5 (АППГ – 5), на производственных объектах – нет (АППГ – нет), на прочих объектах – 1 (АППГ- 1). Погибших – 1 (АППГ – 1), травмированных – 2 (АППГ – 2), спасенных – нет (АППГ – 5), эвакуированных – нет (АППГ – нет).

На территории Хабаровского края действующих природных пожаров нет.

Гидрометеорологическая обстановка на территории края.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск без осадков юго-западный, южный 6-11 м/с от -1ºС до +1ºС от +10ºС до +12ºС Южные районы местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега южный, юго-западный 9-14 м/с от -3ºС до +2ºС от +9ºС до +14ºС Центральные районы преимущественно без осадков (Верхнебуреинский, Советско-Гаванский, Ванинский р-ны - местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега) юго-западный, западный 7-12 м/с от -7ºС до +5ºС от +2ºС до +12ºС Северные районы местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега (Охотский, им.П.Осипенко МР – преимущественно без осадков) западный, северо-западный 6-13 м/с от -7ºС до +2ºС от +1ºС до +10ºС

Гидрологическая обстановка.

На реках края существенных изменений в водном режиме нет.

На Амуре у г. Хабаровска температура воды 7,8˚С, в течение двух суток существенного изменения уровня воды не ожидается.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Отопительный сезон начат:

- полностью в ГО Комсомольск-на-Амуре и 11 МР: Верхнебуреинском, Нанайском, Вяземском, Николаевском, Комсомольском, Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском, Хабаровском, Ульчском, Охотском, им.П.Осипенко районах.

- частично в ГО Хабаровск и 5 МР: Амурском, Ванинском, им. Лазо, Солнечном районах, Хабаровском.