Президент России Владимир Путин освободил от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Исполняющим обязанности губернатора назначен Андрей Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП "Росморпорт", — рассказал пресс-секретарь президента.
Тарасенко возглавлял предприятие с 2013 года. Согласно информации на сайте "Росморпорта", он имеет ученую степень доктора психологических наук, награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени. РИА Новости