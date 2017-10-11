Осенние каникулы у хабаровских школьников продлятся с 29 октября по 5 ноября

В управлении по делам молодежи и социальным вопросам мэрии в дни каникул планируют задействовать в различных мероприятиях около 80 % детей, проживающих в городе. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

При школах будут работать 94 оздоровительных лагеря с дневным пребыванием детей, их смогут посетить почти 2,5 тысячи человек. 160 человек отдохнут в загородных оздоровительных лагерях и 250 – в санаториях. Для детей из малоимущих семей путёвки в городские лагеря с дневным пребыванием будут оплачены за счёт краевого бюджета. Для остальных категорий – за счёт родителей и муниципального бюджета.

Стоимость путёвки за 5 дней с двухразовым питанием немного превысит 1350 рублей, родительская плата в этом случае составит около 980 рублей. В краевом центре продолжат работать 7 подростково-молодёжных клубов. Также будут действовать 331 профильное объединение с общим охватом более 8 тысяч человек.

На базе школ откроются 65 трудовых объединений, будет организована работа различных кружков, секций и факультативов. Во время каникул школьники смогут побывать на выставках и экскурсиях, принять участие в конкурсах и викторинах. На жилмассивах пройдут различные культурно-массовые мероприятия, спортивные соревнования. Кроме того, для старшеклассников пройдут консультации по итоговой аттестации, индивидуальные и групповые занятия по общеобразовательным предметам.