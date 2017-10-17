Авиакомпания "Аврора" в рамках зимнего расписания будет совершать полёты по 45 направлениям

Авиакомпания "Аврора" (входит в группу "Аэрофлот") в рамках зимнего расписания будет совершать полеты по 45 направлениям в города Дальнего Востока и Сибири, а также Японии, Республики Корея и Китая.

В сообщении авиакомпании говорится, что зимнее расписание будет действовать с 29 октября 2017 года до 24 марта 2018 года.

В зимнем расписании сохраняются регулярные внутренние рейсы в Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Благовещенск, Тынду и Комсомольск-на-Амуре. "Интерфакс-Дальний Восток"