Оперативная информация на 18 октября 2017 года от администрации Хабаровского края

За прошедшие сутки чрезвычайных ситуаций не произошло. На контроле чрезвычайных ситуаций нет. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Пожары в населенных пунктах. За прошедшие сутки в населенных пунктах зарегистрировано пожаров – 10 (АППГ – 17), в жилом секторе – 6 (АППГ – 12), на производственных объектах – нет (АППГ – нет), на прочих объектах – 4 (АППГ- 3). Погибших – нет (АППГ – нет), травмированных – нет (АППГ – 3), спасенных – нет (АППГ – нет), эвакуированных – нет (АППГ – нет).

Природные пожары. На территории Хабаровского края зарегистрирован 1 действующий природный пожар в Охотском МР на площади 2046 га. Находится в зоне контроля.

Гидрометеорологическая обстановка на территории края.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск без осадков юго-западный, западный 6-11 м/с от -5 ºС до -3 ºС от +4ºС до +6ºС Южные районы ночью местами небольшие осадки и осадки в виде мокрого снега и снега, днем без осадков юго-западный 7-12 м/с от -2 до -7ºС от +4ºС до +9ºС Центральные районы ночью местами небольшие осадки, днем преимущественно без осадков северо-западный 5-13 м/с -4ºС до -15ºС от 0ºС до +7ºС Северные районы преимущественно без осадков (Николаевский, Ульчский, Аяно - Майский р-ны – местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега) западный, северо-западный 6-12 м/с от -15ºС до -3ºС от 0ºС до +8ºС

Гидрологическая обстановка.

На реках края сохраняется спад уровней воды.

В сроки, близкие к обычным, начался ледоход на р. Бурея (Верхнебуреинский район).

На Амуре у г. Хабаровска температура воды 5,8˚С, в течение двух суток ожидается спад уровня воды на 20-25 см.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.