За прошедшие сутки чрезвычайных ситуаций не произошло. На контроле чрезвычайных ситуаций нет. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Пожары в населенных пунктах. За прошедшие сутки в населенных пунктах зарегистрировано пожаров – 10 (АППГ – 17), в жилом секторе – 6 (АППГ – 12), на производственных объектах – нет (АППГ – нет), на прочих объектах – 4 (АППГ- 3). Погибших – нет (АППГ – нет), травмированных – нет (АППГ – 3), спасенных – нет (АППГ – нет), эвакуированных – нет (АППГ – нет).
Природные пожары. На территории Хабаровского края зарегистрирован 1 действующий природный пожар в Охотском МР на площади 2046 га. Находится в зоне контроля.
Гидрометеорологическая обстановка на территории края.
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Административные районы
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Осадки
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Ветер
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Температура
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ночью
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днем
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без осадков
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юго-западный, западный 6-11 м/с
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от -5 ºС до -3 ºС
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от +4ºС до +6ºС
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Южные районы
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ночью местами небольшие осадки и осадки в виде мокрого снега и снега, днем без осадков
|
юго-западный 7-12 м/с
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от -2 до -7ºС
|
от +4ºС до +9ºС
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Центральные районы
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ночью местами небольшие осадки, днем преимущественно без осадков
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северо-западный 5-13 м/с
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-4ºС до -15ºС
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от 0ºС до +7ºС
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Северные районы
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преимущественно без осадков (Николаевский, Ульчский, Аяно - Майский р-ны – местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега)
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западный, северо-западный 6-12 м/с
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от -15ºС до -3ºС
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от 0ºС до +8ºС
Гидрологическая обстановка.
На реках края сохраняется спад уровней воды.
В сроки, близкие к обычным, начался ледоход на р. Бурея (Верхнебуреинский район).
На Амуре у г. Хабаровска температура воды 5,8˚С, в течение двух суток ожидается спад уровня воды на 20-25 см.
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.