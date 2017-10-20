Бизнесменам упростили регистрацию

Регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) упростят. Закон об этом в третьем чтении приняла Госдума. Речь идет о бизнесменах, подающих документы в электронном виде через многофункциональные центры (МФЦ).

Закон позволяет направлять документы в МФЦ в электронном виде, но выдаваться документы будут в бумажном виде, лично заявителю, по почте или через МФЦ.

Центр, по новому закону, должен на следующий после предоставления документов день направить их в налоговую инспекцию.

Законопроект также содержит поправки, направленные на унификацию порядка рассмотрения документов, направляемых в ФНС в электронном виде через МФЦ и в бумажном виде по почте. todaykhv.ru