«ТерминаТОР» решит проблему утилизации подержанных авто на ДВ

Первый завод по утилизации автомобилей на Дальнем Востоке создаст экологический бизнес и решит проблему технологической переработки подержанных машин, сообщает Минвостокразвития РФ.

В этом уверен японский инвестор, руководитель корпорации Arai Shoji Co. Ltd., реализующий совместно с ГК «Сумотори» проект TerminaTOR в ТОР «Надеждинская» в Приморье.

Проработка проекта началась в 2013 году. 25 октября этого года на площадке ТОР «Надеждинская» состоится торжественная церемония запуска строительства предприятия, в которой примут участие глава японской корпорации Араи Редзо, руководитель группы компаний «Сумотори» Виталий Веркеенко и представители Корпорацией развития Дальнего Востока.

Накануне старта глава компании Араи Редзо рассказал о задачах и перспективах совместного предприятия.

- Только в Приморском крае зарегистрировано более 1,2 миллиона автомобилей, возраст четверти из которых – более 20 лет. Ежемесячно в регион импортируются порядка 5 тысяч подержанных японских машин. Всего на Дальнем Востоке в утилизации нуждаются более миллиона автомобилей. Это станет возможным после создания специализированного предприятия, - заявил руководитель японской корпорации.

Новый завод будет осуществлять глубокую, «умную» переработку деталей автомобиля: сепарацию стекла, пластика, металла и других запчастей. Это будет высокотехнологичное производство с использованием передовых технологий и ноу-хау, таких как фторуглеродный коллектор, масляный сепаратор и тд. Часть материалов при этом будет использоваться вторично и отправляться на экспорт.

- Из Японии ежегодно экспортируется более миллиона подержанных автомобилей, в основном в страны Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Новой Зеландии. И им нужны запчасти. У нас есть гарантированный рынок сбыта и налаженные партнерские связи, - подчеркнул Редзо.

По словам японского инвестора, акцент будет сделан на экологичность производства.

- Наш совместный с Royal AutoParts и «Сумотори» проект поддержан японской ассоциацией по развитию внешней торговли JETRO, общественной организацией MEIT и является первым экологическим решением проблемы подержанных автомобилей на российском Дальнем Востоке, - заявил бизнесмен.

По его мнению, реализация этого проекта даст мощный импульс развитию автобизнеса на Дальнем Востоке России в целом и снизит аварийность на дорогах региона.

- Проект будет способствовать созданию современной экологической системы утилизации отслуживших свой срок автомобилей и увеличению количества новых автомобилей на дорогах Приморья. Когда владельцы подержанных автомобилей привезут свои автомобили на наш завод, они получат государственную поддержку на приобретение нового автомобиля, - подчеркнул руководитель японской компании.

Предприниматель акцентировал внимание на том, что площадка ТОР - весьма выгодный режим для иностранных компаний, ведущих внешнеторговые операции и является более благоприятным, чем в Японии.

По словам руководителя ГК «Сумотори» Виталия Веркеенко, реализация этого проекта позволит не только привлечь в регион иностранные инвестиции, но и активизировать сферу малого и среднего бизнеса за счет создания сопутствующих производств, а также реализовать в дальневосточном регионе госпрограмму по утилизации автомобилей, выработавших свой ресурс. todaykhv.ru