Дополнительный поезд пойдёт между Владивостоком и Хабаровском в канун Нового года

Дополнительный скорый пассажирский поезд назначается в канун Нового года между Владивостоком и Хабаровском. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

"На Дальневосточной железной дороге назначен дополнительный скорый пассажирский поезд №221/222 сообщением Владивосток–Хабаровск. Маршрут введен для обеспечения перевозки пассажиров в период предновогодних праздничных дней", - говорится в сообщении.

Поезд отправится из Владивостока 29 декабря в 12.10 (05.10 мск) местного времени, а из Хабаровска – в 30 декабря в 12.32 (05.32 мск).

Также на период новогодних праздников составы будут пополняться дополнительными вагонами исходя из пассажиропотока.