Срок выдачи ДВ-гектара сократят до 30 дней

Закон о ДВ-гектаре постоянно совершенствуется и дополняется. Об этом рассказал замглавы Минвостокразвития РФ Сергей Качаев на Всероссийской конференции по кооперации и малому бизнесу на «Дальневосточном гектаре», которая проходит в Хабаровске.

«Вскоре введем в круг получателей гектара наших соотечественников из-за рубежа, которые приезжают на постоянное место жительства в Россию, и еще не имеют российского гражданства. До этого землю могли получить только граждане РФ. Также готовим целый ряд изменений по упрощению и ускорению процедуры получения гектара. Эти изменения планируем принять уже в осеннюю сессию. Сейчас в среднем сроки рассмотрения заявок составляют 45 дней. Мы планируем сократить их до 30 дней. Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что закон о дальневосточном гектаре работает. Об этом говорят цифры – более 31 тыс заявителей получили гектар. До конца года ещё около 8 тыс получит земельные участки. Планируем, что к 2018 году 40 тыс пользователей гектара будут на территории Дальнего Востока», – отметил Сергей Качаев.

Кроме того, готовится удобная электронная карта «свободных земель», доступных для получателей ДВ-гектара появится в электронном виде. Об этом сообщил на конференции глава Агентства по развитию человеческого капитала на ДВ Валентин Тимаков .

«В удобной форме будут выложены карты, где гражданам будут видны доступные земли. Мы планируем сделать доступный онлайн-сервис, который очень упростит для граждан выбор участка», – сказал Валентин Тимаков.

Распространить действие программы «Дальневосточный гектар» на соотечественников за рубежом предложил Президент РФ Владимир Путин, открывая заседание президиума Госсовета в рамках ВЭФ-2017. todaykhv.ru