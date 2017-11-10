Крупным дальневосточным инвестпроектам вдвое продлят льготы

Льготы по налогу на прибыль организаций для резидентов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток продлят. Речь идет о предприятиях, реализующих крупные инвестиционные проекты. Соответствующий законопроект в третьем чтении одобрили депутаты Госдумы, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

«Налоговые льготы будут продлены для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития и Свободного порта Владивосток. Когда инвестиций много, период капитальных расходов длительный и получается, что инвестор не получает прибыль, а льгота по налогу уже закончилась. Планируется устранить этот дисбаланс», – сказал министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Для увеличения срока предоставления льготы по налогу на прибыль для резидентов ТОР и СПВ будут внесены изменения в статью 284.4 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

Законом продлевается период, по истечении которого налогоплательщики, включенные в реестр участников территорий опережающего социально-экономического развития или свободного порта Владивосток и не получившие прибыль, вправе воспользоваться налоговыми льготами по налогу на прибыль организаций: для проектов с накопленным объемом инвестиций не менее 500 млн руб. - начиная с шестого налогового периода по налогу на прибыль (5 лет); для проектов с накопленным объемом инвестиций не менее 1 млрд руб. - начиная с седьмого налогового периода по налогу на прибыль (6 лет); для проектов с накопленным объемом инвестиций не менее 100 млрд руб. - начиная с десятого налогового периода по налогу на прибыль (9 лет).

Напомним, данная мера - одно из поручений Президента РФ Владимира Путина федеральному правительству по итогам рабочей поездки в ДФО с 5 по 8 сентября 2017 года. В её ходе Владимир Путин принял участие в третьем Восточном экономическом форуме, где провёл пленарное заседание и осмотрел новейший корвет проекта 20380 «Совершенный», построенный в Комсомольске-на-Амуре. todaykhv.ru