Первый Российско-японский продовольственный форум пройдёт во Владивостоке

Представители восьми японских компаний впервые посетят Приморский край для участия в первом Российско-Японском продовольственном форуме, который пройдет во Владивостоке 15-17 ноября.

Как сообщила пресс-служба администрации Приморья, мероприятие состоится на площадке Дальневосточного федерального университета по инициативе министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии и при поддержке Инвестиционного агентства Приморского края.

"Форум проводится впервые, его цель - сформировать со стороны японского бизнеса восприятие Дальнего Востока России как региона опережающего развития с понятным и привлекательным инвестиционным климатом, обладающего богатым природным и человеческим капиталом", сказал заместитель директора инвестагентства Богдан Рагулин, слова которого приводятся в сообщении.

Япония в настоящее время занимает второе место среди партнеров России в АТР.

Первый день форума будет посвящен инвестиционному климату Приморья, новым возможностям и инструментам для инвестиционной деятельности иностранных компаний, действующим в регионе.

В рамках сессии "Дальний Восток России как территория опережающего развития: инструменты и практика" представители специальных институтов развития поделятся практическими советами в вопросах инвестирования, создания и ведения бизнеса в условиях ТОР и Свободного порта Владивосток, получения статуса резидентов, познакомят гостей с особенностями, налоговыми и таможенными льготами этих режимов.

Обсуждения второго дня форума будут связаны с особенностями продовольственного рынка Дальнего Востока России, вопросами лицензирования и карантина.

"Мы хотим показать японским гостям, что российские и, прежде всего, приморские компании - это надежные партнеры, умеющие работать, производящие качественную продукцию и готовые сотрудничать с бизнесменами из АТР", - сказал председатель правления НКО "Деловой совет соотечественников в Японии" Юрий Булах, слова которого приведены в сообщении. "Интерфакс-Дальний Восток"