Авиабилеты для дальневосточников подешевеют

Минвостокразвития России разрабатывает закон о введении до 2020 года нулевой налоговой ставки на добавленную стоимость для авиакомпаний, летающих на Дальний Восток. Об этом рассказал министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на пресс-подходе по итогам выступления на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Мы работаем над законопроектом по отмене, обнулению налога на добавленную стоимость на авиаперевозки на Дальний Восток и с Дальнего Востока. Это создает основу для доступности авиаперевозок, снижения цен на авиабилеты для жителей страны, которые летают на Дальний Восток или с Дальнего Востока в европейскую часть», - сообщил Александр Галушка.

Законопроектом предлагается применение ставки 0% по налогу на добавленную стоимость для организаций, оказывающих услуги по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления и (или) пункт назначения пассажиров и багажа расположены на территории Дальневосточного федерального округа. Сейчас услуги авиакомпаний облагаются НДС по ставке 10%, налог не платят только перевозчики, летающие в Крым и за границу. Освобождение от НДС позволит повысить рентабельность дальневосточных рейсов и увеличивать пассажиропоток ежегодно на 2-3%. Сейчас по некоторым маршрутам в дальневосточные города - не только низкая доходность рейсов, но и убыточность в низкий сезон.

Министр отметил, повышение транспортной доступности – один из важных вопросов для социально-экономического развития Дальнего Востока. «Важно, что авиаперевозки субсидируются, и молодые, и пожилые люди могут воспользоваться льготами. Отмечу получение президента страны по итогам заседания президиума Госсовета, в котором правительству России поручено в приоритетном порядке рассматривать вопросы увеличения субсидирования авиаперевозок на Дальнем Востоке. Конечно, очень важное значение для доступности Дальнего Востока имеет плоский тариф, который установлен компанией «Аэрофлот». Сегодня во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский можно туда и обратно слетать за 23 тысячи рублей», - сказал Александр Галушка.

В 2018 году Правительство России должно обеспечить в приоритетном порядке из федерального бюджета средства на предоставление в течение всего года субсидий на обеспечение доступности воздушных перевозок с Дальнего Востока в европейскую часть страны и обратно.

Соответствующее поручение подписал президент России Владимир Путин по итогам прошедшего во Владивостоке президиума Государственного совета. todaykhv.ru