Консульство США во Владивостоке возобновит выдачу неиммиграционных виз

11 декабря консульства США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке возобновят проведение собеседований на неиммиграционные визы в ограниченном объёме, сообщает сайт Посольства и консульства США в Российской Федерации.

«Мы хотим, чтобы россияне имели возможность путешествовать в США, знакомиться с нашей культурой, обучаться в наших университетах и вести бизнес с американскими партнёрами. Поэтому мы рады частично возобновить предоставление визовых услуг. Мы считаем, что взаимодействие между нашими народами и американо-российские деловые связи являются основой стабильности наших двусторонних отношений», - сообщил Посол США в РФ Джон Хантсман.

Посольство США в Москве также продолжит проводить собеседования на иммиграционные, диверсификационные и неиммиграционные визы в ограниченном объёме.

Напомним, выдачу неиммиграционных (туристических) виз для граждан Российской Федерации региональные консульства США, в том числе консульство во Владивостоке, приостановили 1 сентября. todaykhv.ru