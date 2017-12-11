Паромная переправа между Сахалином и материком закрылась в связи с подходом циклона

Паромная переправа Холмск - Ванино, соединяющая Сахалин с материковой частью РФ, закрылась минувшей ночью в связи с подходом циклона, сообщили в Сахалинском морском пароходстве (СахМП).

"Паромная переправа закрылась в понедельник в 03:00 по хабаровскому времени (воскресенье 20:00 мск). Все три парома находятся в порту Ванино Хабаровского края, где будут пережидать непогоду", - рассказал собеседник агентства.

По данным синоптиков, в Татарском проливе с подходом циклона ожидается северо-восточный ветер до 25 м\с и шторм с высотой волн до 7,5 м.

Возобновить работу паромной переправы планируется утром в четверг. "Интерфакс-Дальний Восток"