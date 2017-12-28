Учёные заявили о рекордных прогнозах на горбушу в путину-2018

Специалисты Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра представили доклад о численности лососевых в дальневосточных морях и прогнозах на их подходы в сезон 2018 года.

Как сообщили в ТИНРО-Центре, научные сотрудники летом и осенью уходящего года проводили исследования и оба раза результаты превзошли оценки большинства последних лет.

- Проведённая осенью в Охотском море траловая съемка свидетельствуют о высокой численности молоди горбуши охотоморских стад, - подчеркнули в ТИНРО-Центре. - 2,7 млрд экземпляров - это максимальная численность сеголеток, наблюдаемая в 1998–2016 годах. Даже при условии минимальной выживаемости молоди в 8%, случавшейся в прошлом, мы ожидаем высокие подходы горбуши в охотоморский бассейн. После проведения генетической дифференциации региональных стад, прогнозы по горбуше в каждом из районов промысла будут уточнены.

Напомним, 16 ноября в Хабаровском крае прошёл учёный совет, на котором наука представила прогноз на путину-2018. Это год чётный, значит — горбушовый. По расчётам экспертов, урожай по Амуру и лиману будет на уровнях 2016 года. Прогнозы по летней и осенней кете остаются такими же, как и в сезоне 2017-го, на уровне средних многолетних значений.

- Учёные на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета сказали так: «В Хабаровском крае ситуация с промыслом на Амуре не такая критичная, как её пытаются преподнести. В этом году вы поймали 26 тысяч тонн, на уровне средних лет». Да, в 2015 и 2016 были аномально высокие цифры, а в этом году мы отловились вполне неплохо. Нет ничего критического и прогноз на путину 2018 года хороший, - говорит председатель комитета рыбного хозяйства министерства природных ресурсов Хабаровского края Кирилл Фирсов.

Ранее в ТИНРО-Центре подвели итоги прошедшей красной путины-2017. Суммарный береговой вылов лососей по состоянию на 30 ноября 2017 года составил 353 тыс тонн, что в целом по Дальнему Востоку составило 110% от первоначального прогноза. Основа вылова - горбуша (204 тыс тонн или 57,5% от общего улова), кета 97 тыс тонн, нерки 42 тыс тонн, кижуча 8,4 тыс тонн, чавычи 0,388 тыс тонн, симы 3 тонны.

Ежегодное заседание Северотихоокеанской комиссии по анадромным рыбам (НПАФК) будет проходить в мае 2018 года в России, оно пройдёт в Хабаровске. todaykhv.ru