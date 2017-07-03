В минувшие сутки на Дальнем Востоке действовало сто семнадцать пожаров

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 34 новых лесных пожара. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 117 очагов: 80 в Республике Саха (Якутия), 24 в Хабаровском крае, 13 в Амурской области. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 37,3 тыс. га. Основная её часть пришлась на Хабаровский край –23,5 тыс. га.

На тушении возгораний работали 921 человек, 87 единиц техники, 6 воздушных судов.

К утру понедельника ликвидировано 9 пожаров. Продолжают действовать ещё 108, а именно: 73 в Республике Саха (Якутия), 23 в Хабаровском крае, 12 в Амурской области.

По последним данным, с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 1287 лесных пожаров на площади 436,3 тыс. га. Основная часть площади, пройденной огнем, приходится на Республику Саха (Якутия) – 208,6 тыс., Хабаровский край – 61,1 тыс га, ЕАО - 54,8 тыс. га.

Отметим, что за аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано меньше лесных пожаров – 1025, но на значительно большей площади – более 1 млн. га. Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.