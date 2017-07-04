За истекшие сутки на территории Дальневосточного федерального округа действовало сто сорок два лесных пожара

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 32 новых лесных пожара. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 142 очага: 101 в Республике Саха (Якутия), 27 в Хабаровском крае, 12 в Амурской области, 2 в Камчатском крае. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 33,3 тыс. га. Основная её часть пришлась на Республику Саха (Якутия) –20 тыс. га и Хабаровский край – 13 тыс. га.

На тушении возгораний работали 1331 человек, 161 единица техники и 7 воздушных судов.

К утру вторника ликвидировано 13 пожаров. Продолжают действовать ещё 129, а именно: 90 в Республике Саха (Якутия), 26 в Хабаровском крае, 12 в Амурской области, и 1 в Камчатском крае.

По последним данным, с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возник 1321 лесной пожар на площади 471,3 тыс. га. Основная часть площади, пройденной огнем, приходится на Республику Саха (Якутия) – 228,6 тыс. га, Хабаровский край – 76,1 тыс. га, ЕАО - 54,8 тыс. га и Амурскую область – 45,9 тыс. га.

Отметим, что за аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано 1026 лесных пожаров, но на значительно большей площади – более 1 млн. га. Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.