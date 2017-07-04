Сотрудники полиции Хабаровска и Новосибирской области задержали троих мужчин, которые похитили у пенсионеров более одного миллиона рублей.
Организаторы мошеннической схемы находились в городе Куйбышев Новосибирской области. Путем случайного набора они обзванивали хабаровских абонентов, а затем представлялись родственниками или знакомыми, которым срочно понадобилась крупная сумма денег для решения финансовой проблемы.
Третий мошенник, таксист, проживающий в Хабаровске, забирал деньги у пострадавших. Он оставлял себе часть вырученных средств, а остальные отправлял в Куйбышев.
Следствию известно о девяти эпизодах, в ходе которых преступникам удалось обмануть хабаровских пенсионеров на сумму более миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ («Мошенничество»). lenta.ru
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