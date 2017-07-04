Как сообщает прокуратура Индустриального района Хабаровска, сотрудники гинекологического отделения больницы прерывали беременность пациенткам на сроках свыше 12 недель "при отсутствии медицинских либо социальных показаний к проведению абортов".
Сотрудники районного отдела следственного комитета возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("превышение должностных полномочий"). Начато предварительное расследование. "Интерфакс-Дальний Восток"
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