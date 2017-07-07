За истекшие сутки на территории Дальневосточного федерального округа действовало двести пятнадцать лесных пожаров

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 48 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 215 очагов: 134 в Республике Саха (Якутия), 47 в Хабаровском крае, 30 в Амурской области, 2 в Сахалинской области, 1 в Камчатском крае и 1 в Магаданской области.Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 47 тыс. га. Основная её часть пришлась на Хабаровский край – 18,9 тыс. га и Республику Саха (Якутия) –17,9 тыс. га.

На тушении возгораний работали 1377 человек, 182 единицы техники и 10 воздушных судов.

К утру вторника ликвидировано 25 пожаров. Продолжают действовать ещё 190, а именно: 113 в Республике Саха (Якутия), в том числе 1 пожар на землях ООПТ, 44 в Хабаровском крае, 29 в Амурской области, 2 в Сахалинской области, 1 в Камчатском крае и 1 в Магаданской области.

По последним данным, с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возник 1431 лесной пожар на площади 612 тыс. га. Основная часть площади, пройденной огнем, приходится на Республику Саха (Якутия) – 320 тыс. га, Хабаровский край – 110 тыс. га, Амурскую область – 61,4 тыс. га и ЕАО - 54,8 тыс. га.

Отметим, что за аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано 1048 лесных пожаров, но на значительно большей площади – более 1 млн. га. Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.