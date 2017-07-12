За истекшие сутки на территории Дальневосточного федерального округа действовало сто семьдесят три лесных пожара

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе новых лесных пожаров не было. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 173 очага: 108 в Республике Саха (Якутия), 34 в Амурской области, 27 в Хабаровском крае, 2 в Камчатском крае,1 в Сахалинской области и 1 в Магаданской области.Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

На тушении возгораний работали 926 человек, 111 единиц техники.

К утру среды продолжают действовать 173 пожара, а именно: 108 в Республике Саха (Якутия), 34 в Амурской области, 27 в Хабаровском крае, в том числе 2 пожара на землях ООПТ, 2 в Камчатском крае, 1 в Сахалинской области и 1 в Магаданской области.

По последним данным, с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 1529 лесных пожара на площади 891,4 тыс. га. Основная часть площади, пройденной огнем, приходится на Республику Саха (Якутия) – 410,0 тыс. га, Амурскую область – 196,7 тыс. га и Хабаровский край – 159,2 тыс. га.

Отметим, что за аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано 1077 лесных пожара на площади более 1 млн. га. Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.