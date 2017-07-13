Оперативная обстановка на 13 июля 2017 года от МЧС России по Хабаровскому краю

За прошедшие сутки в населенных пунктах на территории края ликвидировано 7 пожаров, из них в жилом секторе – 3, на прочих объектах – 4. Для ликвидации загораний и пожаров привлекалось 98 человек и 28 единицы техники. Всего на дежурстве находилось 607 человек и 200 единиц техники. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Основными причинами бытовых пожаров являются неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении, нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов, нарушение правил эксплуатации печного отопления, ветхая электропроводка.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю обращается с убедительной просьбой ко всем жителям - во избежание трагических последствий быть особенно внимательными к требованиям пожарной безопасности. Своевременно сообщайте о пожаре, любых его признаках в пожарную охрану по телефону – 01,101 или 112. Сделать это необходимо независимо от размеров и места пожара или загорания, даже при обнаружении хотя бы малейших признаков горения.

Метеорологическая обстановка

По информации Дальневосточного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 13 июля неблагоприятных и опасных метеоявлений не прогнозируется.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю рекомендует жителям края соблюдать меры безопасности, ограничить выезд за пределы населенных пунктов.

Сведения по термическим аномалиям

По данным космического мониторинга на территории Хабаровского края зарегистрирована 1 термическая аномалия (Охотский район). С начала пожароопасного периода возбуждено 471 административное дело в отношении граждан, проводящих сжигание сухой растительности.

С учетом сложившейся метеорологической обстановки, не исключается вероятность возникновения новых термических аномалий и новых очагов природных пожаров, которые могут создавать угрозу населенным пунктам на всей территории края, за исключением северных районов края. По данным Рослесхоза и Росгидромета, на 13.07.2017 3 класс пожарной опасности прогнозируется на территории Комсомольского, Солнечный, Аяно-Майского, Ванинского, Охотского, Советско - Гаванского районов, 4 класс - на территории районов Ульчского, Тугуро-Чумиканского, Николаевского и им.П.Осипенко.

За нарушение требований пожарной безопасности законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа, а также уголовная ответственность. Если подобные нарушения совершены в период особого противопожарного режима, то размер штрафов увеличивается вдвое.

Главное управления МЧС России по Хабаровскому краю обращается к жителям края о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности, не жечь костры, не поджигать сухую траву. Быть крайне осторожными при обращении с открытым огнём в местах отдыха, рыбалки, охоты за пределами населенных пунктов и на приусадебных участках!

Гидрологическая обстановка

По данным Дальневосточного УГМС, обстановка на реках согласно прогнозу. За сутки интенсивные подъемы уровней воды на 60-116 см/сутки наблюдаются в Хабаровском крае в верхнем течении рр. Урми, Кур. На реках Кур, Урми, Тунгуска сформировались паводки, в ближайшие дни (13-15 июля) дополнительный подъем воды составит 1,0-1,5 м, с подтоплением поймы на глубину 0,2-1,2 м, без угрозы хозяйственным объектам. На Амуре у г. Хабаровска в течение двух суток ожидается спад уровня воды на 20-25 см.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает жителям региона, что необходимо строго соблюдать меры безопасности во время пребывания у водоёмов. Не оставляйте детей одних без присмотра вблизи рек и озёр!

В целях предупреждения происшествий на территории края Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю убедительно просит жителей и гостей края соблюдать меры личной безопасности.

Силы и средства ГУ МЧС России по Хабаровскому краю готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации. Организовано межведомственное взаимодействие.

Напоминаем телефон единой службы спасения "101" или "112"

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - (4212) 41-62-62.