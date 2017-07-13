За истекшие сутки на территории Дальневосточного федерального округа действовало сто девяносто четыре лесных пожара

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникли 21 новый лесной пожар. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 194 очага: 128 в Республике Саха (Якутия), 34 в Амурской области, 27 в Хабаровском крае, 2 в Камчатском крае, 2 в Магаданской области, 1 в Сахалинской области. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

На тушении возгораний работали 1133 человека, 110 единиц техники, 7 воздушных судов.

К утру четверга ликвидировано 15 лесных пожаров, продолжают действовать 179 пожаров, а именно: 118 в Республике Саха (Якутия), 34 в Амурской области, 23 в Хабаровском крае, 2 в Камчатском крае, 1 в Сахалинской области и 1 в Магаданской области.

По последним данным, с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 1550 лесных пожара на площади 942,6 тыс. га. Основная часть площади, пройденной огнем, приходится на Республику Саха (Якутия) – 460,3 тыс. га, Амурскую область – 196,7 тыс. га и Хабаровский край – 160,7 тыс. га.

Отметим, что за аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано 1077 лесных пожаров на площади более 1 млн. га. Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.