За истекшие сутки на территории Дальневосточного федерального округа действовало двести три лесных пожара

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 23 новых лесных пожара. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 203 очага: 130 в Республике Саха (Якутия), 35 в Хабаровском крае, 34 в Амурской области, 2 в Камчатском крае, 1 в Сахалинской области и 1 в Магаданской области. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 114,3 тыс. га. Основная её часть пришлась на Республику Саха (Якутия) - 108,5 тыс. га.

На тушении возгораний работали 1186 человек, 123 единицы техники и 7 воздушных судов.

К утру пятницы ликвидировано 80 пожаров. Продолжают действовать ещё 123, а именно: 102 в Республике Саха (Якутия), 18 в Хабаровском крае, 2 в Камчатском крае, 1 в Сахалинской области и 1 в Магаданской области.

По последним данным, с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 1573 лесных пожара на площади 1 млн. 59 тыс. га. Основная часть площади, пройденной огнем, приходится на Республику Саха (Якутия) – 372,8 тыс. га, Амурскую область – 172,3 тыс. га и Хабаровский край – 157 тыс. га.

Отметим, что за аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано 1062 лесных пожара на площади более 1 млн. га. Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.